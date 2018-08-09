Воронежские власти анонсировали создание фармацевтического кластера

Воронеж, , 12:38 — REGNUM Особая экономическая зона в Воронежской области не будет конкурировать с аналогичными зонами в других регионах, и при этом здесь планируют развивать несколько промышленных отраслей. Об этом 9 августа сообщил журналистам врио губернатора Александр Гусев.

«Это не будет моноспециализация, какое-то одно отраслевое направление, но мы не должны повторять и конкурировать с теми экономическими зонами, которые уже работают. Нам нужно искать свою нишу и я думаю, мы её найдем. Как было уже заявлено на встрече с президентом, это радиоэлектроника, выпуск которой мы уже прорабатывали. Наличие атомной станции рядом с Воронежем тоже нам дает определенные возможности по производству оборудования для атомной энергетики, и с Росатомом мы такую работу начнем», — отметил врио губернатора.

Александр Гусев также заявил о планах по расширению кластерных образований.

«Сейчас есть отдельно действующие радиоэлектронный, нефтехимический, насосостроительный. Я думаю вполне можно говорить об организации фармацевтического кластера, якорный инвестор «Bionorica СЕ» уже есть (строительство завода началось в 2017 году — ИА REGNUM ). Мы знаем, что есть интерес других немецких компаний, которые занимаются фармацевтикой, будем искать российских коллег, которые заинтересованы в развитии производства здесь. Повторю, определившейся специализации у нас нет, но есть несколько отраслевых направлений, которые не присутствуют у нас в соседних областях, на территории индустриальных парков и особых экономических зон», — подчеркнул Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа проект ОЭЗ в Воронежской области получил поддержку президента РФ Владимира Путина. По заявлению врио губернатора, первые резиденты смогут зайти в новую ОЭЗ уже в 2019 году.

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