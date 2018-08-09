На западе Москвы благоустроят пристань с двумя пляжами

Москва, , 12:38 — REGNUM В Западном округе Москвы появится сразу два пляжа и пристань. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии 9 августа, благоустроенная территория для отдыха создается для будущих жильцов жилищного комплекса «Мякинино парк», который строится в 2 км от МКАД по Новорижскому шоссе между станциями метро «Мякинино» и «Строгино».

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«На территории с водоёмами инвестор намерен создать место для отдыха жителей будущего жилого комплекса», — рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, добавив, что кроме этого на косе организуют бульвар с прогулочной зоной.

Проектом, который будут реализован в три очереди, предусмотрено строительство 180 тыс. кв. м жилья. Сдача первых корпусов намечена на четвёртый квартал 2021 года. Также здесь планируется построить объекты социальной инфраструктуры и установить четыре остановки общественного транспорта.

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