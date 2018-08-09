Цена нефти снизилась к критичным уровням

Москва, , 12:36 — REGNUM Накануне (8 августа) нефтяные фьючерсы резко подешевели. В рамках технических моделей MEDIUM. Brent и MEDIUM. WTI цены откатились к нижним границам диапазонов, сложившихся с середины июля. Brent протестировал отметку $71,80 за баррель, WTI — уперся в уровень $65,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Данные Американского института нефти (API) и инистерства энергетики США, опубликованные во вторник и среду показали снижение запасов нефти в США за неделю до 3 августа. Эти данные сильно разошлись: сокращение от API (минус 6 млн баррелей) в два раза превзошли консенсус-прогноз, но при этом запасы бензина неожиданно выросли. Официальные данные указали на более скромное сокращение запасов сырья — минус 1,351 млн баррелей.

«В целом зоны достигнутых уровней являются критически важными для развития дальнейшей динамики. Если уровни устоят, то вероятно восстановление нефтяных цен и возврат в боковик, сели случится пробой вниз, то возможно снижение Brent к $70,30, а WTI — к $64 за баррель», — считает эксперт.

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