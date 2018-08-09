Волгоградский комбинат «Красный Октябрь» вернул 424 млн долгов по налогам

Волгоград, , 12:29 — REGNUM Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» погасил задолженность по налогам, которая составляла 424 млн рублей. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы. Большая часть долгов образовалась по налогу на прибыль.

Сотрудники УФНС обнаружили задолженность в результате выездной проверки. Как сообщили в пресс-службе, на комбинате специально увеличивали расходы процентов по кредиту, который фактически не использовался для работы завода. Это позволило комбинату завысить сумму убытка на 1,2 млрд рублей.

Добиваться погашения налоговикам пришлось в суде, причем комбинат безуспешно пытался обжаловать решение суда первой инстанции, который подтвердил выводы УФНС.

Напомним, что мае 2018 года на предприятии было введено внешнее наблюдение. Такое решение принял арбитражный суд по иску о банкротстве завода.

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Кроме того, работа завода была приостановлена на два месяца. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу — 2018. По последним данным, убыток предприятия из-за этого составил примерно 700 млн рублей.

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