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В Италии могут отменить «надбавку Ренци» в 80 евро

Экономика

Сэкономленные 9 млрд евро правительство направит на унификацию ставок НДФЛ

Рим, 9 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Правительство Италии для выполнения своих предвыборных экономических обещаний намерено с 2019 года отменить так называемую надбавку Ренци, сообщает Il Giornale в четверг, 9 августа.

Надбавка представляет собой утвержденную правительством Маттео Ренци ежемесячную выплату в 80 евро для граждан, чем годовой доход составляет менее 26 тысяч евро.

Полученные 9 млрд евро позволят правительству снизить и унифицировать ставку налога на доходы физических лиц (до 15% или 20% в зависимости от уровня дохода).

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Экономика Италии
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