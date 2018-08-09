Воронежский врио: ОЭЗ примет резидентов с 2019 года

Воронеж, , 12:12 — REGNUM Особая экономическая зона в Воронежской области будет готова принять инвесторов уже в 2019 году. Об этом журналистам 9 августа рассказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев в ходе визита на площадку будущей ОЭЗ — в индустриальный парк «Масловский».

Гусев выразил «стопроцентную» уверенность в том, что проект будет реализован: проект подкреплен поручением президента. При этом глава региона отметил — работы по обеспечению площадки будущей ОЭЗ инженерной инфраструктурой начнутся уже сейчас, еще до выделения федерального финансирования на эти цели.

«Сам процесс оформления документации о придании статуса особой экономической зоны, я думаю, завершится в течение месяца — полутора», — сообщил Александр Гусев журналистам.

«Я думаю, уже в следующем году мы сможем говорить о полном освоении и обустройстве инженерной инфраструктуры, необходимой для строительства, и в следующем году у нас должны уже появиться первые резиденты», — подтвердил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа глава региона представил проект ОЭЗ президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства, несмотря на то, что в целом работа по созданию особых экономических зон в регионах приостановлена, проект Воронежской области поддержал.

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