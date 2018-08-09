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Украинский аэропорт оштрафовали за монополию

Экономика

Штраф составил более $450 тыс

Украинский аэропорт оштрафовали за монополию
Аэропорт «Борисполь» в Киеве

Киев, 9 августа 2018, 12:03 — REGNUM  Киевский аэропорт «Борисполь» выплатил штраф в размере 12,78 млн гривен ($470 тыс.) по требованию антимонопольного комитета Украины (АМКУ), написал 8 августа глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, АМКУ ранее наложил штраф на аэропорт «Борисполь» за завышенную плату субъектам, предоставляющим услуги наземного обслуживания авиакомпаниям. Судебное разбирательство шло в течение года, однако «Борисполь» в итоге выплатил штраф. Терентьев подчеркнул, что из-за завышенной платы не создавался нужный уровень конкуренции между субъектами наземного обслуживания.

Напомним, ранее несколько украинских туристов не смогли прилететь обратно из Турции в киевский «Борисполь» из-за проблем с туристическим оператором.

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