Назван регион России с самым доступным по цене бензином

Москва, , 11:59 — REGNUM Согласно данным Росстата, больше всего бензина на среднюю заработную плату может приобрести житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а меньше всего — житель Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что рейтинг российских регионов составлялся на основе количества бензина марки Аи-92, которое на среднюю зарплату в регионе мог приобрести местный житель в июле 2018 года. По статистическим данным, житель ЯНАО мог приобрести в середине июля более 2 тыс. литров бензина, а житель Дагестана — всего 457 литров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа депутаты Магаданской области обратились в ФАС России с требованием разобраться с причиной очередного резкого роста розничной стоимости бензина и дизельного топлива.

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