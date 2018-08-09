Власти Северной Осетии защитят обманутых дольщиков

Владикавказ, , 11:56 — REGNUM В Северной Осетии предпринимают меры на законодательном уровне для решения вопроса защиты интересов граждан, участвующих в долевом строительстве. Власти региона решили создать для этого публичную компанию — фонд защиты дольщиков, сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

С поправками в постановление правительства республики 2017 года, учитывающими вопросы защиты граждан от недобросовестных застройщиков, выступило министерство строительства и архитектуры. Оно же будет контролировать деятельность фонда.

Как отметил председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, Центробанком РФ будут определены 25 ведущих банков, которые станут операторами долевого строительства. Все финансовые операции будут осуществляться только через счета уполномоченных банков, что станет серьезной защитой граждан от мошеннических действий застройщиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в России действует закон о новой системе финансирования строительства жилья. Согласно нему, компании, работающие в сфере жилищного строительства, не смогут привлекать средства граждан посредством жилищных сертификатов. Денежные средства дольщиков будут поступать на определенный счет, откуда застройщик сможет их забрать лишь по окончании строительства.

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