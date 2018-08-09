Четверг, 9 Августа 2018 года
12:32:27 МСК

Курс доллара подскочил выше 66 рублей впервые за два года

Экономика

Госдепартамент США анонсировал ограничения, связанные с инцидентом в Солсбери

Курс доллара подскочил выше 66 рублей впервые за два года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 9 августа 2018, 11:39 — REGNUM  Доллар США подорожал на 1 рубль в начале торгов 9 августа на Московской бирже. Американская валюта стала стоить 66,55 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. При этом евро впервые с 16 апреля стал стоить более 77 рублей. Он подорожал на 1,15 рубля — до 77,17 рубля.

Курсы валют заметно изменились на фоне заявлений о новых антироссийских санкциях, прозвучавших из Вашингтона. Госдепартамент США анонсировал ограничения, связанные с инцидентом в Солсбери.

Утверждается, что Россия причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва не раз категорически отвергала обвинения.

На курсе доллара сказалась и обстановка на нефтяном рынке. За баррель нефти марки Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне давали $72,19. Снижение составило 0,12%.

Читайте также: Курс доллара будет расти, но достаточно медленными темпами — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить