Спрос на ипотечные кредиты в Чувашии вырос на 63,5%

Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чувашии резко вырос спрос на ипотечные кредиты. Одной из причин стало снижение процентной ставки, сообщили ИА REGNUM в национальном банке Чувашии.

По данным банка, в I полугодии 2018 года жителям республики выдано 8,6 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 13 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов увеличилось на 63,5%, общая сумма — на 72,3%. Средний срок ипотечного кредитования составляет 16,4 года, средняя сумма кредита — 1,5 млн рублей.

«Одной из причин активизации ипотечного кредитования в республике является снижение процентной ставки по кредитам. В период с января по июнь средневзвешенная ставка составляла 9,6% годовых, годом ранее превышала 11%», — говорят в банке.

Отметим, ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что в 2018 году в столице планируется ввести 325 тыс. кв. метров жилья. За полгода введено в эксплуатацию 157 тыс. кв. м жилья, это более 280% к результату аналогичного периода 2017 года (56,2 тыс. кв. м). В настоящее время в Чебоксарах выдано разрешение на строительство 153 многоквартирных домов, в которых предусмотрено 1,5 млн квадратных метров жилья.