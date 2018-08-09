Паника из-за санкций: страх инвесторов ослабит курс рубля

Москва, , 11:31 — REGNUM Заявления США о намерении ввести новые санкции против РФ с 22 августа вызвали панику на валютном рынке и страх у его участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«На валютном рынке локальная паника. Санкции привели к выходу пары доллар-рубль за пределы уютного бокового коридора, в котором она находилась около четырех месяцев. Опасения по поводу потенциальных ограничений на покупку новых выпусков российских гособлигаций и рисков запуска ряда ограничений для госбанков привели к массовому бегству иностранного капитала», — отметил Карпунин.

По его словам, опасения инвесторов можно понять, поскольку США угрожает в том числе ввести ограничения на госбанки. Кроме того, есть также угроза существенного ухудшения отношений РФ и США за счет полного ограничения экспорта и импорта, запрета полетов Аэрофлота в США и других ограничительных мер. Однако то, как именно будут выглядеть санкции и в чем они будут заключаться, инвесторы сегодня не знают, что и приводит к панике, считает Карпунин.

«Многие участники рынка до конца не понимают, к чему приведут потенциальные санкции. В итоге эта неопределенность рождает страх», — отмечает Карпунин.

Из-за страха неопределенности российский рубль начал ослабевать и впервые за два года превысил отметку в 66 рублей за доллар. Эксперт опасается, что падение будет продолжаться.

«Ближайшие ориентиры сместились в район 66,1 рублей за доллар. Если и этот рубеж будет пройден, то далее волна ослабления рубля может продолжиться до 67,2 рублей за доллар», — предполагает Карпунин.

Вместе с тем доллар превысил 66 рублей впервые с 2016 года.