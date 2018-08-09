Четверг, 9 Августа 2018 года
12:33:18 МСК

Паника из-за санкций: страх инвесторов ослабит курс рубля

Экономика

Участники рынка не понимают, к чему могут привести санкции и паникуют, считает эксперт

Паника из-за санкций: страх инвесторов ослабит курс рубля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 9 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Заявления США о намерении ввести новые санкции против РФ с 22 августа вызвали панику на валютном рынке и страх у его участников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«На валютном рынке локальная паника. Санкции привели к выходу пары доллар-рубль за пределы уютного бокового коридора, в котором она находилась около четырех месяцев. Опасения по поводу потенциальных ограничений на покупку новых выпусков российских гособлигаций и рисков запуска ряда ограничений для госбанков привели к массовому бегству иностранного капитала», — отметил Карпунин.

По его словам, опасения инвесторов можно понять, поскольку США угрожает в том числе ввести ограничения на госбанки. Кроме того, есть также угроза существенного ухудшения отношений РФ и США за счет полного ограничения экспорта и импорта, запрета полетов Аэрофлота в США и других ограничительных мер. Однако то, как именно будут выглядеть санкции и в чем они будут заключаться, инвесторы сегодня не знают, что и приводит к панике, считает Карпунин.

«Многие участники рынка до конца не понимают, к чему приведут потенциальные санкции. В итоге эта неопределенность рождает страх», — отмечает Карпунин.

Из-за страха неопределенности российский рубль начал ослабевать и впервые за два года превысил отметку в 66 рублей за доллар. Эксперт опасается, что падение будет продолжаться.

«Ближайшие ориентиры сместились в район 66,1 рублей за доллар. Если и этот рубеж будет пройден, то далее волна ослабления рубля может продолжиться до 67,2 рублей за доллар», — предполагает Карпунин.

Вместе с тем доллар превысил 66 рублей впервые с 2016 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить