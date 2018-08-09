МВФ: Экономика Монголии восстанавливается

Улан-Батор, , 11:26 — REGNUM Рабочая группа МВФ под руководством Жэф Готтлийб окончила работу в Монголии и проводила оценку пятого этапа расширенной программы финансирования МВФ, реализуемой в Монголии.

Группа работала в стране с 25 июля по 6 августа и сегодня 9 августа выступила с заявлением об итоге проведения оценки.

«Рабочая группа провела выгодные переговоры с властями в рамке политики, необходимой для проведения оценки пятого этапа расширенной программы финансирования. Хотя показатели макроэкономики страны в последнее время являются положительными, основные задачи обеспечены, экономическая уязвимость по прежнему существует в определенной степени. В том числе, наблюдались большие хорошие изменения в области улучшения, обновления финансовой области. В рамке макроэкономической политики в ближайший срок будет продолжаться переговоры», — заявил руководитель рабочей группы Жэж Готтлийб.

Отметим, что в рамках расширенной программы Монголии будет предоставлен кредит в сумме 434.3 млн долларов США. На нынешних переговорах рабочей группы МВФ с властями страны обсуждались темы реализации программы МВФ, долговую устойчивость и обеспечение экономического роста путем обновления финансовой системы и защиты малоимущих семей.

Напомним, что в 2016 году в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов Монголия оказалась в сложной экономической ситуации. Из-за сложных экономических условий правительство Монголии приняло решение о привлечении кредита по программе Stand by от МВФ.

Представители МВФ работали в Монголии с 24 октября по 4 ноября 2016 года и в итоге предложили стране принять участие другой программе — Extended fund facility. Эта программа со сроком в три года была утверждена 24 мая 2017 года.

Чтобы участвовать в этой программе власти Монголии внесли поправки в государственный бюджет 2017 года. Также с целью увеличения бюджета увеличили ставки семи категорий налогов. В итоге с 1 мая 2017 года были повышены налоги на импортные автомобили, а с 1 января 2018 года были увеличены подоходный налог и акцизы на алкоголь и сигареты на 10% .