Под Хабаровском строят завод по производству элитных семян сои за 985 млн

р-н Бикинский, Хабаровский край, , 11:23 — REGNUM В Хабаровском крае строится завод по производству элитных семян. Предприятие расположится в Бикинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, компания «Спорос» намерена вложить в этот проект 985 млн рублей. Инвестор планирует создать 50 рабочих мест, в частности, предприятию потребуются механизаторы и работники цехов.

Первую очередь планируется сдать уже в октябре. Тогда же с трех тысяч гектаров будет собран первый урожай сои нового районированного сорта «Батя». По данным министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, ввод в эксплуатацию завода не только закроет потребности Хабаровского края, но и обеспечит элитными семенами Еврейскую автономную область, а также Приморский край и Амурскую область.

«К 2020 году предприятие планирует выйти на уровень производства 32 тысячи тонн зерна и соевых бобов в год, в том числе семян сои — 14,7 тысячи тонн, 9,8 тысячи тонн фуражной сои», — отметил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Купряков.

Кроме того, планируется выращивать порядка 7,5 тысячи тонн ячменя. Культура очень востребована у работников сельского хозяйства и пивоваренных заводов. Предприятие также планирует выращивать на семена гибридные линии кукурузы и районные сорта картофеля.

Проектом строительства предусмотрено возведение зерносушильного комплекса, семенной линии и складов для хранения сельскохозяйственной продукции. Необходимое оборудование уже поставлено в Хабаровский край.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области начал работу завод по производству элитных семян