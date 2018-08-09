Тепловая компания «Новгородская»: Повышение НДС — это плюс 1% к тарифу

Великий Новгород, , 11:20 — REGNUM Потери основного поставщика услуг теплоснабжения в Новгородской области — ООО «ТК Новгородская» — после повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18% до 20% составят 52 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 августа на заседании пресс-клуба в Новгородском Доме журналиста заявил заместитель генерального директора по развитию ООО «ТК Новгородская» Юрий Маланин.

«Это ровно 1% повышения тарифов», — отметил он.

Маланин сообщил, что в компании уже подсчитали «объективное повышение тарифа на 2019 год».

«В тарифе на теплоснабжение 51% — это затраты на энергоносители. На 2019 год правительство РФ уже дало прогнозные цифры: рост составит 5,81% Таким образом, мы получим рост тарифа на 2,96% только по энергоносителям. Заработная плата со всеми отчислениями в тарифе составляет 32,8%. В соответствии с отраслевым соглашением мы должны проиндексировать её в 2019 году на 3,7% — получаем рост тарифа ещё на 1,21%. Итого: только рост энергоносителей и заработной платы в 2019 году повышает тариф на 4,17%. Плюс повышение НДС с 1 января — это ровно 1% повышения тарифов. Получается, что почти 5,2% — это объективное повышение тарифа на 2019 год, которое ни от кого не зависит», — сообщил Юрий Маланин.

Помимо этого, в тарифе учитываются расходы на ремонт оборудования, тепловых сетей, а также общезаводские расходы, в том числе транспорт, связь. В Великом Новгороде в тариф также включена инвестиционная составляющая в связи с реализацией в городе концессионного соглашения. Но выше утверждённых темпов роста на 6,35% в 2019 году тариф на теплоэнергию в городе повышен не будет.

Читайте также: Темп роста тарифа на тепло в Великом Новгороде резко снизится с 2022 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года рост тарифа ТК «Новгородская» в областном центре — самый высокий в регионе, он составил 12,3% на отопление и 11,2% — на горячую воду. В таком размере это — единоразовое повышение. В последующие годы темп роста тарифа будет ниже: в 2019 году — 6,35%, в 2020 — 6,45%, в 2021 — 6,35%, в 2022 — 3,65%, в 2023 — 0,47%, в 2024 — 0,23%.

Читайте также: Глава Минстроя: Рост НДС не повлияет на «платежку за ЖКХ»