Россия нарастила несырьевой экспорт на 23%

Москва, , 11:25 — REGNUM За первые шесть месяцев 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт России достиг $70 млрд, увеличившись на 23%. Об этом рассказал глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев, пишут 9 августа «Известия».

Положительная динамика наблюдается двадцатый месяц подряд. Россия стала продавать за рубеж больше металлов (на 34%), продовольствия (на 30%) и лесобумажных товаров (на 26%).

Пшеница — лидер в зарубежных поставках продовольствия (+$1,4 млрд). Доля несырьевого экспорта в общем объеме поставок — 33%.

«Рост несырьевого экспорта свидетельствует, что Россия постепенно слезает с нефтяной иглы», — отмечает издание.

Полностью диверсифицировать экономику РФ нужно за счет наращивания поставок за рубеж продовольствия, машиностроительных товаров, продукции химпрома. Кроме того, необходимо перестроить экономическую модель, отмечают эксперты.

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