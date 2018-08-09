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«Нужно не только повышать возраст, но и думать о достойной пенсии»

Экономика

Пусть люди уходят в 65 лет, но впоследствии они должны получать хорошую пенсию, заявил эксперт

«Нужно не только повышать возраст, но и думать о достойной пенсии»
Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Грозный, 9 августа 2018, 11:12 — REGNUM  Пенсионная реформа в России нужна. Но при этом не только нужно повышать возраст, а подумать о размере пенсии, как обеспечить людей достойной пенсией, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент торгово-промышленной палаты Чеченской Республики Нурбек Адаев.

Те, кто нетрудоспособны, должны получать льготы по выходу на пенсию, а если человек вполне трудоспособен, то он может и далее продолжать работать и накапливать себе достойную пенсию. Поэтому я «за» пенсионную реформу, подразумевая тот момент, что повышением пенсионного возраста увеличится размер пенсий, отметил эксперт.

«В основном люди предпенсионного возраста в Чечне еще хотят работать. Граждане относятся спокойно, с пониманием к предложению властей. Пусть выход на пенсию будет в 65 лет, но впоследствии они должны получать хорошую пенсию, на которую можно жить. Шаг правительства РФ правильный и он должен быть сделан», — высказал свою точку зрения Адаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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