Четверг, 9 Августа 2018 года
12:33:41 МСК

Июльская инфляция в Китае оказалась выше предположений экспертов

Экономика

Индекс цен производителей в июле поднялся на 4,6% по сравнению с июлем 2017 года

Июльская инфляция в Китае оказалась выше предположений экспертов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Пекин, 9 августа 2018, 11:11 — REGNUM  В июле 2018 года в Китае на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос индекс потребительских цен (CPI). Об этом сообщает государственное статистическое управление КНР.

Отмечается, что в июне 2018 года рост по отношению к июню 2017 года составил 1,9%. Согласно данным статистического ведомства, на июль эксперты предполагали возможность увеличения данного показателя до 2%. По данным управления, индекс цен производителей (PPI) в июле поднялся на 4,6% по сравнению с июлем 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Народный банк Китая (НБК) отчитался об увеличении в июле валютных резервов КНР почти на 0,2% или на 5,8 млрд долларов. Общий объем валютных резервов КНР составил 3,12 трлн долларов.

Читайте также: В Китае увеличились валютные резервы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить