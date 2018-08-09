Июльская инфляция в Китае оказалась выше предположений экспертов

Пекин, , 11:11 — REGNUM В июле 2018 года в Китае на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос индекс потребительских цен (CPI). Об этом сообщает государственное статистическое управление КНР.

Отмечается, что в июне 2018 года рост по отношению к июню 2017 года составил 1,9%. Согласно данным статистического ведомства, на июль эксперты предполагали возможность увеличения данного показателя до 2%. По данным управления, индекс цен производителей (PPI) в июле поднялся на 4,6% по сравнению с июлем 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Народный банк Китая (НБК) отчитался об увеличении в июле валютных резервов КНР почти на 0,2% или на 5,8 млрд долларов. Общий объем валютных резервов КНР составил 3,12 трлн долларов.

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