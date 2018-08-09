Между Львовом и Ужгородом запустили скоростной поезд

Львов, Украина, , 11:10 — REGNUM Во Львове прошел экспериментальный запуск двухсистемного скоростного электропоезда ЭКр1, сообщает 8 августа «Центр транспортных стратегий».

Согласно сообщению, поезд проехал по маршруту Львов-Ужгород. В ходе тестового запуска инженеры отслеживали динамические характеристики поезда и определяли максимальную скорость движения.

Напомним, «Украинские железные дороги» (УЖД) регулярно заявляют о различных более или менее успешных проектах. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что в течение пяти лет УЖД откажется от плацкартных вагонов и полностью перейдет только на вагоны-купе.

Также УЖД в 2018 году поэтапно повышают цены на пассажирские перевозки на 24% — по 12% весной и осенью.

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