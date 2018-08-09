Темп роста тарифа на тепло в Великом Новгороде резко снизится с 2022 года

Великий Новгород, , 11:10 — REGNUM Большой рост тарифа на услуги теплоснабжения в Великом Новгороде в 2018 году (12,3% на отопление и 11,2% на горячую воду) обусловлен необходимостью выполнения условий инвестиционной программы ООО «ТК Новгородская» в рамках концессионного соглашения, по которому в 2016 году концессионеру передано для дальнейшей модернизации тепловое хозяйство Великого Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 августа на заседании пресс-клуба в Новгородском Доме журналиста заявил заместитель генерального директора по развитию ООО «ТК Новгородская» Юрий Маланин.

По условиям соглашения, концессионер должен привлечь в модернизацию теплового хозяйства Великого Новгорода 1 млрд 998 млн рублей, но инвестиции должны быть освоены и проведены работы на объектах в течение первых четырёх лет. Возврат инвестиций предусмотрен в течение 10 лет, с 2017 по 2026 годы.

«Для того, чтобы обеспечить гарантированный возврат этих инвестиций, и был произведён расчёт повышения тарифов на этот период. Да, сейчас тариф повышен выше предельно допустимых значений, установленных правительством РФ, но это возможно по закону, и такое решение принято думой Великого Новгорода в конце 2017 года. В то же время если сейчас, с 1 июля 2018 года, тариф повышается на 12,3%, то уже начиная с 2022 года темп роста тарифа будет ниже инфляции: тариф будет повышен только на 3,65%», — отметил Маланин.

Он сообщил, что из запланированных почти 2 млрд рублей в 2017 году в тепловое хозяйство Великого Новгорода было вложено более 650 млн рублей, при этом возврат инвестиций, заложенный в тарифе, составил только 78,7 млн рублей. В 2018 году при достаточно высоком тарифе возврат инвестиций заложен на сумму всего 159 млн рублей.

«То есть за два года втарифе возврат инвестиций — всего 240 млн рублей», — пояснил заместитель генерального директора ООО «ТК Новгородская».

Напомним, в рамках концессионного соглашения 132 объекта теплоснабжения в городе были переданы в эксплуатацию организации-концессионеру на 25 лет. Концессионер обязан провести модернизацию 38 объектов, а также произвести закольцовку тепловых сетей. В 2017 году был реализован первый этап соглашения: выполнена реконструкция девяти городских котельных.

Комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области утверждены условия роста предельного индекса тарифа на теплоснабжение в Великом Новгороде: в 2019 году повышение произойдёт уже только на 6,35%, в 2020 — 6,45%, в 2021 — 6,35%, в 2022 — 3,65%, в 2023 — 0,47%, в 2024 году — 0,23%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года совокупный платёж за коммунальные услуги для жителей Великого Новгорода вырос на 9,5% вместо максимально возможных 7,6% по постановлению правительства РФ — предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ в Великом Новгороде выше нормативного на 1,9 процентных пункта 30 ноября 2017 года большинством голосов согласовала дума Великого Новгорода. После протестных митингов оппозиция потребовала провести проверку концессионного соглашения городских властей с ООО «ТК Новгородская», но прокуратура ничего незаконного в заключённом соглашении не нашла.