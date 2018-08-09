Четверг, 9 Августа 2018 года
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В Минфине оценили возможность санкций США против российского госдолга

Экономика

Подобные инициативы уже неоднократно звучали в Вашингтоне, напомнили в министерстве

В Минфине оценили возможность санкций США против российского госдолга
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Рикошет

Москва, 9 августа 2018, 11:07 — REGNUM  Министерство финансов России считает маловероятным введение санкций США в отношении российского госдолга, следует из распространённого комментария ведомства.

В Минфине отметили, что подобные новости, уже возникавшие и ранее, оказывают негативное влияние на российский финансовый рынок, тем не менее ни одна из таких инициатив ещё не прошла в США. Более того, в Вашингтоне уже указывали, что распространение санкций на российские суверенные облигации будет иметь негативные последствия для американских инвесторов.

Напомним, 2 августа группа сенаторов внесла на рассмотрение в Конгресс США проект «всеобъемлющего закона» об усилении санкционного давления на Россию. По сообщениям СМИ, в проекте в числе прочего содержится положение о запрете для резидентов Соединённых Штатов на проведение операций с новым российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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