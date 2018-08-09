«Ямал СПГ» досрочно запустил работу второй линии

п. Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 11:07 — REGNUM Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) со второй линии завода «Ямал СПГ» отгружается 9 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Новатэк».

Запуск второй очереди «Ямал СПГ» состоится со значительным опережением графика. В апреле глава «Новатэка» Леонид Михельсон прогнозировал запуск второй линии в сентябре или октябре 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. Ожидается, что три технологические очереди позволят ежегодно производить более 5,5 млн тонн СПГ. По российской технологии будет сооружена четвертая линия мощностью 0,9 млн тонн.

Запуск первой линии состоялся 8 декабря 2017 года. Строительство третьей ожидается в конце 2018 года, четвертой — в конце 2019 года.

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