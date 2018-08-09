В Свердловской области ужесточат контроль над экологическими программами

Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В Свердловской области с 2020 года средства на охрану окружающей среды будут выделяться из региональной казны с учетом поправочного коэффициента, установленного персонально для каждого муниципального образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Объём финансирования муниципальных программ будет зависеть от эффективности использования выделенных на эти цели средств за предыдущие периоды. Как сообщил заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров, в регионе разработана система оценки деятельности муниципалитетов по природосбережению, которая ляжет в основу расчёта поправочного коэффициента.

Отметим, что на реализацию «экологических» программ в городских округах и муниципалитетах Свердловской области ежегодно из региональной казны выделяется порядка 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мониторинга общественной организации «Зелёный патруль», который был проведён в начале 2018 года, экологическая обстановка в Свердловской области одна из самых неблагоприятных в России. При этом президент России Владимир Путин поставил задачу до 2024 года кардинально снизить уровень загрязнения воздуха и повысить качество питьевой воды, а также ликвидировать все несанкционированные свалки и провести экологическое оздоровление водоёмов.

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Напомним, что в Свердловской области планируется экологическая реабилитация семи водоёмов. Реализация программы предусмотрена в рамках федерального проекта «Экология».

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