Сельхозпредприятиям Севастополя негде продавать свой товар

Севастополь, , 11:01 — REGNUM В Севастополе нет ни одного фирменного магазина, где бы жители города смогли приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей. Об этом 8 августа на встрече с губернатором города Дмитрием Овсянниковым заявил председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Горбатов.

«Идёт рост производства, каждый год федеральный бюджет даёт нам до 300 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства. Но севастопольцев интересует вопрос: когда через фирменные магазины эта продукция будет реализовываться для них, а не для материка? У нас не открыто ни одного фирменного магазина», — отметил Горбатов.

Напомним, школы города, детские сады и больницы закупают продукты у поставщиков на открытых конкурсах.