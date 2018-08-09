Более 22 тысяч человек въехали в Россию по электронной визе в 2018 году

Владивосток, , 10:40 — REGNUM Востребованность электронных виз среди желающих въехать на российский Дальний Восток выросла в пять раз — с начала 2018 года этой возможностью воспользовались более 22 тысяч человек, сообщает 9 августа пресс-служба министерства России по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития).

«Мы видим рост интереса к электронным визам. Число заявлений выросло более чем в 5 раз. По итогам прошлого года было выдано 6 тысяч электронных виз, по ним на Дальний Восток въехало 3,8 тысяч человек. Сейчас выдано уже более 34 тысяч таких виз и въехало 22,3 тысячи человек», — прокомментировал ситуацию замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Он добавил, что в последнее время наблюдается и рост числа тех, кто получил визу и воспользовался ей. «Если за весь август прошлого года по электронной визе прибыло 203 человека, то сейчас за восемь дней августа по визе приехало более 2 тысяч человек», — пояснил представитель ведомства.

Волков напомним, что приехать на Дальний Восток по упрощенному визовому режиму можно через 11 пунктов пропуска. В настоящее время самым востребованным остается аэропорт Кневичи под Владивостоком. Ожидается, что с 1 сентября откроются дополнительные воздушные пункты пропуска в пяти дальневосточных регионах.

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