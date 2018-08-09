Бюджет Ямала пополнил налог на имущество организаций

Салехард, , 10:46 — REGNUM Бюджет ЯНАО за семь месяцев 2018 года исполнен с профицитом. Нет недоимок и в бюджетах муниципальных образованиях региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ямала.

В консолидированном окружном бюджете сумма доходов составила 137,1 млрд рублей, или 77,7% от утверждённого плана и 18,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Прирост поступлений произошел по налогу на имущество организаций — на 48%, а также налогу на доходы физических лиц — 7%. По расходам консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 94,9 млрд рублей, или на 51% от годового плана.

Доходы муниципальных бюджетов поступили в сумме 13,5 млрд рублей, или 66,4% от утверждённого плана. Расходы муниципальных бюджетов исполнены в сумме 45,4 млрд рублей, или на 51,4% от годового плана.

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