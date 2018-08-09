«Переживания по поводу того, чтобы придётся работать дольше, излишне»

Владивосток, , 10:28 — REGNUM Если поднят вопрос о повышении пенсионного возраста, то видимо Пенсионным фондом РФ (ПФР) был проведен предварительный анализ, сделаны расчёты, то есть не на пустом месте возникло предложении федеральных властей о данной мере, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Центр содействия правовой защите предпринимательства», член экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае Вадим Лепский.

«Переживания по поводу того, что людям пожилого возраста придется работать дольше излишне, потому что большинство людей при выходе на пенсию продолжают работать ещё по 10−15 лет. Переживания по поводу того, что людям, которым продлят пенсионный возраст, нельзя будет найти работу, тоже излишне, потому что на рынке труда, например, в Приморском крае, наблюдается дефицит трудовых ресурсов, в частности не хватает продавцов в магазинах», — отметил эксперт.

И по факту дефицита на рынке труда, сомневаюсь, что у людей предпенсионного возраста, которые уже являются квалифицированными специалистами, возникнут какие-либо проблемы с трудоустройством. Достаточно будет центрам занятости провести ряд программ, чтобы работодатели лояльно относились к работникам зрелого возраста.

«Повышение пенсионного возраста необходимо в данный момент, но должен быть персональный подход, а людям не нужно бояться и паниковать, что всё рухнет в одночасье. Многие страны через это прошли. Да, мера непопулярная, но надо воспринимать как данность. Россия находится на определенном этапе становления экономики», — высказал свою точку зрения Лепский.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»