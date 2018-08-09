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США провели ротацию военных инструкторов, обучающих ВСУ

Экономика

Американские подразделения расположены во Львовской области

США провели ротацию военных инструкторов, обучающих ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Армия

Львов, Украина, 9 августа 2018, 10:26 — REGNUM  Работу по подготовке боевых подразделений ВСУ начал 278-й кавалерийский полк США во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности, сообщает 9 августа пресс-служба министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, 9 августа 27-я бригадно-тактическая группа штата Нью-Йорк во Львовской области передал свои обязанности по тренировке ВСУ 278-му кавалерийскому полку штату Теннеси. Командиру 27-й бригаде минобороны Украины также вручило награды.

Напомним, подготовку украинских войск к боевым действиям ведут не только войска США, но и канадские военные. Так, на Украине постоянно действует канадская миссия Unifier, в рамках которой ВСУ обучают 200 военных инструкторов из Канады.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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