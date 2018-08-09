Власти США заинтересовались твитом Маска о планах по выводу Tesla с биржи

Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку после сообщения основателя Tesla Motors Илона Маска в Twitter о возможности вывода компании с биржи и перевода её в формат непубличной компании, сообщает The Wall Street Journal.

По информации источников издания, регулятор усмотрел в действиях Илона Маска признаки возможного нарушения закона о защите прав инвесторов.

Претензии связаны с тем, что бизнесмен выступил с заявлением в неофициальном порядке и не предоставил соответствующих документов в комиссию, как того требует американское законодательство. Также регулятор намерен проверить имеется ли в распоряжении у Илона Маска достаточное количество средств для проведения операций по выкупу акций.

Напомним, 7 августа Илон Маск сообщил в своём микроблоге в Twitter, что «думает о выводе Tesla с биржи при цене $420 за акцию». Бизнесмен отметил, что разослал соответствующие письма всем акционерам Tesla и позднее сообщит о принятом коллективном решении.