«Технопром» в Новосибирске соберёт рекордное за пять лет число участников

Новосибирск, , 10:11 — REGNUM Участие в VI Международном форуме технологического развития «Технопром-2018», который будет проходить в конце августа в Новосибирске, примет свыше 7 тыс. человек. Именно такое количество участников и гостей форума, которое станет рекордным за все годы проведения мероприятия, ожидают его организаторы. Для сравнения: в 2017 году участие в форуме приняли 6,5 тыс. человек.

Как уточнил на пресс-конференции врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков, за пять лет число посетителей выросло более чем в шесть раз. По его словам, которые цитирует ТАСС, форум посетят представители как российских, так и зарубежных компаний. Интерес к мероприятию проявило посольство Ирана, также своё участие подтвердили представители Российско-германской внешнеторговой палаты, Франко — российской торговой палаты и глава представительства Совета по развитию внешней торговли Тайваня.

Напомним, первый Международный форум технологического развития «Технопром» состоялся в ноябре 2013 года. Основная повестка мероприятия была посвящена переходу глобальной экономики на новый, «шестой» технологический уклад. В 2018 году VI Международный форум и выставка технологического развития «Технопром» состоятся в Новосибирске 27−30 августа. Главной темой мероприятия станет «Наука как индустрия». В центре внимания — проекты и инициативы, направленные на ускорения технологического развития России, обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. На выставке будут представлены уникальные разработки не только крупных государственных корпораций, но и перспективные проекты научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также малых предприятий.