«Российские космические системы» внедрили рентгеновский контроль качества

Москва, , 10:08 — REGNUM Дополнительный способ контроля качества выпускаемых электронных компонентов для космической аппаратуры — операцию рентгеновского контроля — ввели в 2017 году специалисты научного центра сертификации элементов и оборудования «Российских космических систем» (НЦ СЭО РКС), сообщает 9 августа пресс-служба предприятия.

«Операция проводится на современной автоматизированной установке. Эта установка позволяет с разрешением 0,4 мкм контролировать качество изготовления изделий микроэлектроники без их вскрытия», — говорится в сообщении.

Благодаря новшеству на предприятии добились эффективной отбраковки изделий с различными производственными конструктивно-технологическими дефектами, а также контрафактной продукции.

Кроме рентгеновского контроля, на РКС проводят климатические испытания изделий микроэлектроники.

«Среди испытательного оборудования активно используются и собственные разработки НЦ СЭО, в том числе запатентованная система электротермотренировки, не имеющая отечественных аналогов», — сообщил начальник НЦ СЭО Александр Сашов.

В настоящее время предприятие планирует ввести в эксплуатацию роботизированную систему параметрического контроля сверхбольших интегральных схем. Использование подобной установки существенно увеличит скорость проведения испытаний для больших партий микросхем. Подобных систем в России всего три, две из них размещены в РКС.