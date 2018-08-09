Акции «Русала» дешевеют на Гонконгской бирже из-за санкций США

Гонконг, Китай, , 09:56 — REGNUM Акции российской компании по производству алюминия «Русал» падают в ходе торгов 9 августа на Гонконгской фондовой бирже. По состоянию на 8:30 мск акции компании подешевели на 3,7% — до 2,19 гонконгского доллара, ранее в ходе торгов их стоимость снижалась на 4,4% — до 2,15 гонконгского доллара.

Ценные бумаги «Русала» дешевеют на фоне новостей о возможной остановке части производственных мощностей компании в сентябре из-за антироссийских мер США.

Близкие к компании источники сообщили РИА «Новости», что в случае если санкции не будут отменены в ближайшее время, контракты «Русала» закончатся, и с 1 октября предназначенная для зарубежных потребителей продукция вновь пойдёт на склад. При этом на складах компании до сих пор остаётся часть алюминия, нереализованного ещё с апреля текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля министерство финансов США ввело санкции в отношении «Русала» и её совладельца Олега Дерипаски. Бизнесмен в настоящее время ведёт переговоры с американским ведомством по снятию санкций.

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