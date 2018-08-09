Нефть: восстановление будет непростым

Москва, , 09:50 — REGNUM После нескольких сессий восстановления нефть сорта Brent резко перешла к снижению и обвалилась за вчерашний день (8 августа) более чем на 3%, достигнув минимумов середины июля на отметке $71,67. К закрытию котировки вернулись выше уровня $72, но остались с крупными внутридневными потерями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Катализатором мощных распродаж послужили новости из Китая, который сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на экспорт американской нефти. На этих сообщениях больше пострадал сорт WTI, что вполне объяснимо, но неплохо досталось и всему рынку энергоносителей, который испугался изменения цепочек поставок и картины мирового спроса. Дополнительно ситуация между США и КНР давит на рынок черного золота как причина бегства от рисков на фоне дальнейшей эскалации торговой войны», — отметил эксперт.

Тем временем еще одно разочарование пришло из США, где, по данным минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились всего на 1,3 млн баррелей против прогноза падения на 3,3 млн и оценки API на уровне 6 млн. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,9 и 1,2 млн соответственно. Негатив смягчило сокращение добычи на 0,9% — до 10,8 млн баррелей в сутки.

«Основной негатив со стороны Поднебесной уже отыгран. Но это только эмоции, которые, как правило, сопровождаются глубокой просадкой цен и последующим отскоком. Теперь же главная задача Brent — восстановление, которое вряд ли будет простым и безболезненным, учитывая появление на рынке новых страхов, тем более что само по себе обострение торговой вражды между двумя крупнейшими в мире экономиками явно не действует на пользу нефтяному рынку, как и всем торговым площадкам», — пояснил Мащенко.

Читайте также: Нефть резко упала, почти коснувшись уровня $72