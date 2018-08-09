Власти Анапы: ситуация с водоснабжением стабилизируется

Анапа, Краснодарский край, , 09:49 — REGNUM Ситуация с водоснабжением Анапы, где 8 августа произошла крупная авария на водоводе, стабилизируется: все районы города будут получать воду в течение дня. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 04:00 8 августа на водоводе 1200 мм. Ремонтные работы на магистральном водоводе завершились вечером того же дня. В настоящее время ведется наполнение резервуаров чистой воды.

Руководитель «Водоканала» Ярослав Царевский доложил на заседании в администрации города утром 9 августа, что в 03:00 9 августа вода дошла до города — в жилые многоквартирные дома и социальные объекты. На сегодняшнее утро неудобства еще испытывают жители 3-го микрорайона: из-за низкого давления вода не доходит до верхних этажей. В течение дня эта ситуация нормализуется.

Вынужденный выходной 9 августа — у 11 дошкольных учреждений муниципалитета из 42-х. Вода поступает в детскую больницу, но при этом в городской больнице давление пока снижено: к медучреждению направили машину с технической водой для пополнения запасов. Также машины с водой будут отправляться по заявкам управляющих компаний.

В течение дня «Водоканал» продолжит наполнение резервуаров чистой воды, чтобы набрать необходимый объем.

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