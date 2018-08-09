Невыполненные обязательства Индонезии перед ВТО, США грозят применить меры

Джакарта, , 09:54 — REGNUM Правительство Индонезии не согласно с подходом Соединенных Штатов (США), которые грозят применить ответные меры, если Индонезия будет объявлена неспособной выполнить свои обязательства перед агентством по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Antaranews.

Директор департамента международной торговли Министерства торговли Индонезии Иман Памбагио заявил, что ответные меры США (350 млн долларов США) будут обсуждаться с организацией ВТО на совещание 15 августа 2018 года.

«Очевидно, что сумма в размере 350 млн долларов США — одностороннее решение, которое все еще можно обсудить», — заявил Иман Памбагио.

Индонезия просит ВТО отсрочить предоставление льгот Индонезии в связи с ответными мерами США в отношении импорта «товаров садоводства и животноводства».

Как известно, в 2015 году ВТО сформировала группу по просьбе США и Новой Зеландии, которая утвердила политику импорта данных товаров. США и Новая Зеландия обвиняют Индонезию в неисполнении 18 пунктов.

22 декабря 2016 года ВТО объявила о том, что меры, осуществляемые Индонезией, не соответствуют принципам, согласованным с ВТО, и рекомендовали Индонезии внести коррективы.

В ходе продолжительной дискуссии было решено, что Индонезия проведет первый этап по введению коррективов не позднее 22 июля 2018 года и второй этап — 22 июня 2019 года.

Хотя правительство Индонезии предприняло шаги по изменению сложившейся ситуации, США заявили, что Индонезия не внесла достаточных корректировок.