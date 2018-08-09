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В Свердловской области жилья сдали на 7% больше, чем год назад

Экономика

За январь-июль построено 874 тыс. кв. метров

В Свердловской области жилья сдали на 7% больше, чем год назад
Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

Екатеринбург, 9 августа 2018, 09:42 — REGNUM  В Свердловской области за январь-июль было построено 874 тыс. кв. метров жилья. Об этом журналистам заявил глава областного минстроя Михаил Волков.

Это на 7% больше, чем было по итогам семи месяцев 2017 года, добавил министр. Около 321 тыс. из этой цифры было введено в Екатеринбурге.

По словам Волкова, такие темпы позволяют держать на уровне как качество, так и цены. Напомним, темпы ввода жилья в регионе намерены наращивать. К 2024 году собираются сдавать ежегодно не менее 3 млн кв. метров жилья. Сейчас эта цифра достигает 2 млн.

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Строительство жилья
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