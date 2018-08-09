Новгородские власти изучат опыт Сахалина в привлечении туристов

Южно-Сахалинск, , 09:35 — REGNUM Новгородская и Сахалинская области договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Соглашение о взаимодействии подписали главы обоих регионов: губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«У наших регионов — большой потенциал для взаимодействия. Для Сахалина, в частности, представляет интерес опыт Новгородской области по организации перерабатывающих производств в лесной промышленности, а новгородцы могут перенять наши практики в создании туристической инфраструктуры», — отметил губернатор Сахалинской области.

Глава Новгородской области, в свою очередь, заявил, что развитие туризма — одна из главных задач для руководства региона.

«Острова способны заинтересовать туристические группы из Центральной России уникальной природой, богатыми водно-биологическими ресурсами, популярным курортом «Горный воздух». А жителей Сахалинской области может привлечь культурный потенциал северо-запада европейской части страны», — отмечается на сайте правительства Сахалинской области.

Кроме того, руководство Новгородской области видит перспективы сотрудничества у университетов двух регионов.

«У них схожие задачи — создавать такие компетенции, чтобы молодежь не уезжала в крупные столичные учебные заведения», — отметил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский губернатор возглавил делегацию региона, которая прилетела на Сахалин на финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Представители правительства области, бизнеса, колледжей и техникумов принимают участие в деловой программе чемпионата. В самих соревнованиях участвуют шесть студентов из Новгородской области.