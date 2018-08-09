ЕВРАЗ показал $1,9 млрд прибыли по EBITDA в первом полугодии 2018 года

Москва, , 09:30 — REGNUM Объем прибыли компании ЕВРАЗ по консолидированному показателю EBITDA составил $1,906 млрд в первом полугодии 2018 года, что на 65,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года ($1,152 млрд), сообщила 9 августа пресс-служба холдинга.

Отмечается, что чистая прибыль компании за указанный период составила $1,145 млрд, что также превосходит показатели первого полугодия 2017 года. Тогда чистая прибыль составила $86 млн.

ЕВРАЗ продолжает снижать долговую нагрузку: за полгода общий долг снизился на $646 млн до $4,786 млрд, чистый долг снизился до 3,884 млрд (по итогам 2017 года он составил $4 млрд).

«Совет директоров, основываясь на сильном финансовом положении компании и позитивном прогнозе развития ситуации на ключевых рынках, утвердил выплату вторых промежуточных дивидендов за 2018 год в размере $577,34 млн США (40 центов за акцию)», — говорится в сообщении.

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2017 году ЕВРАЗ произвел 14 млн тонн стали.