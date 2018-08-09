«Денег на всех не хватит»: выплаты клиентам «Натали Турс» ограничены

Москва, , 09:07 — REGNUM В том случае, если российский туроператор «Натали Турс» прекратит свою деятельность и не сможет компенсировать туристам убытки своими силами, страховой суммы, которую выплатит пострадавшим гражданам компания «Ингосстрах», не хватит на полную выплату компенсаций. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В случае задействования механизма фингарантий, по подсчетам «Вестника АТОР», каждый турист сможет получить (как максимум) только 4,2% от суммы, уплаченной за путевку от «Натали Турс», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в «Натали Турс» ранее подтвердили, что до конца 2018 года туроператор продал около 30 тысяч туров. Их стоимость составляет не менее 1,2 млрд рублей.

Деятельность компании застрахована в «Ингосстрахе» на сумму 50 млн рублей. Таким образом, каждый турист сможет получить (как максимум) только 4,2% от суммы, уплаченной за путевку от «Натали Турс», уточнили в АТОР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в АТОР отметили, что совокупный ущерб клиентов туроператора «Натали Турс» может превысить 1,1 млрд рублей ($18 млн).

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