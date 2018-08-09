ЦБ ожидает сохранения действующих процентных ставок по кредитам

Москва, , 09:02 — REGNUM Процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам будут находиться вблизи сложившихся уровней. Такой прогноз на ближайшую перспективу при условии сохранения текущей экономической ситуации дает Центробанк, передает 9 августа Russia Today.

«На ближайшем горизонте при сохранении текущих экономических условий ставки по кредитам и депозитам банков будут колебаться вблизи сложившихся уровней», — отметили в ЦБ.

Представители регулятора уточнили, что на размер процентных ставок по кредитам влияет ряд факторов. В их числе — размер ставок по депозитам и инфляционные ожидания населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля ЦБ сообщил о понижении средневзвешенной процентной ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам, выданным в июне 2018 года, до 9,48% годовых. В мае показатель составлял 9,56%.

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