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ЦБ ожидает сохранения действующих процентных ставок по кредитам

Экономика

«При сохранении текущих экономических условий», — пояснили в ЦБ

ЦБ ожидает сохранения действующих процентных ставок по кредитам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 9 августа 2018, 09:02 — REGNUM  Процентные ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам будут находиться вблизи сложившихся уровней. Такой прогноз на ближайшую перспективу при условии сохранения текущей экономической ситуации дает Центробанк, передает 9 августа Russia Today.

«На ближайшем горизонте при сохранении текущих экономических условий ставки по кредитам и депозитам банков будут колебаться вблизи сложившихся уровней», — отметили в ЦБ.

Представители регулятора уточнили, что на размер процентных ставок по кредитам влияет ряд факторов. В их числе — размер ставок по депозитам и инфляционные ожидания населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля ЦБ сообщил о понижении средневзвешенной процентной ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам, выданным в июне 2018 года, до 9,48% годовых. В мае показатель составлял 9,56%.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя рублевая ипотечная ставка в июне понизилась до 9,48%

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