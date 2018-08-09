«Пенсионную систему в России реформировать надо комплексно»

Владивосток, , 08:51 — REGNUM Вопрос надо или не надо повышать пенсионный возраста уже не стоит, обсуждение перешло в другую плоскость — как это делать, этот момент очень важен. Убежден, что пенсионную систему в России надо реформировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, председатель регионального отделения в Приморском крае общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Тимченко.

Если реформировать пенсионную систему только за счет повышения пенсионного возраста и больше ничего не делать для трудоустройства людей предпенсионного возраста, либо для улучшения качества их жизни, либо для улучшения медицинского обеспечения, то это неправильно. Кроме того, надо стимулировать предпринимателей, чтобы они принимали на работу людей предпенсионного возраста. Все эти меры должны быть в комплексе.

«Главный вопрос не в том, во сколько человек выйдет на пенсию, вопрос в том, сколько у него будет денег, чтобы достойно жить. Если бы у него была возможность работать до более позднего выхода на пенсию и получать хорошую зарплату, вопросов бы не было. Но дело в том, что человеку в 55 лет очень сложно устроиться на работу, особенно женщинам. При повышении пенсионного возраста может получиться так, что не будет ни зарплаты, ни пенсии, то есть важно подумать о том, как будут работать люди при продлении возраста», — высказал свою точку зрения Тимченко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»