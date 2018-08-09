Инвестировать в Мьянму становится всё выгодней

Джакарта, , 08:51 — REGNUM Правительство Мьянмы готово предоставить налоговые каникулы индонезийским предпринимателям, которые инвестируют в страну, сообщает Antaranews.

Налоговые каникулы (tax holiday) — период, в течение которого определенная компания полностью или частично освобождены от уплаты налога на прибыль.

«Мы готовы предоставлять налоговые льготы для удобства ведения бизнеса в Мьянме», — заявил У Тхуан Тун, занимающийся вопросами инвестиций в Мьянме, после встречи с председателем торгово-промышленной палаты Индонезии в Джакарте, 8 августа.

Мьянмы обладает тремя преимуществами в глазах иностранных инвесторов. Во-первых, местоположение. Мьянма соединяет Индию и Китай. Во-вторых, население страны составляет 54 млн человек. Общая численность населения является потенциальным рынком для инвесторов. В-третьих, заработная плата рабочих в Мьянме значительно дешевле чем в других странах Юго-Восточной Азии.