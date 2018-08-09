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Украина планирует увеличить долю «зеленой» энергетики до 11%

Экономика

К 2035 году

Украина планирует увеличить долю «зеленой» энергетики до 11%
Солнечная батарея

Киев, 9 августа 2018, 08:48 — REGNUM  К 2035 году 11% энергетического сектора Украины будет производиться возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает 8 августа пресс-служба украинского правительства.

По его словам, угольная энергетика — в прошлом, будущее — за ВИЭ, поскольку дешевле отказаться от угля и перейти на ВИЭ, чем лечить жителей от последствий использования угля и восстанавливать экологию. Стратегия безугольного развития Украины подразумевает, что в 2035 году 11% энергетики страны будет обеспечиваться ВИЭ, тогда как на данный момент этот показатель составляет только 1,5%.

Напомним, большую часть электроэнергии на Украине вырабатывают АЭС и ТЭЦ, а также ГЭС.

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«Зеленая» энергетика
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