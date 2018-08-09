Выдача лицензии на строительство АЭС в Египте ожидается в 2020 году

Москва, , 08:46 — REGNUM Строительство первой египетской АЭС «Эд-Дабаа» с участием России начнется, вероятно, в 2020 году, после получения соответствующей лицензии. Об этом 9 августа сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Ожидается, что лицензию на проведение строительных работ выдадут в середине 2020 года. Вслед за этим стартует этап «первого бетона» — подготовка площадки для реакторного отделения АЭС.

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К текущему моменту на месте будущей АЭС завершены инженерные изыскания, идет подготовка прилегающей акватории Средиземного моря. Специалисты проектируют станцию, прорабатывают первые этапы строительства, добавил Каламанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Москва и Каир договоились сотрудничать, сооружая первую в Египте АЭС. «Эд-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт.

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