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Новые санкции США обвалили рубль до минимума 2016 года

Экономика

Курс доллара США вырос до 65,55 рубля

Новые санкции США обвалили рубль до минимума 2016 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 9 августа 2018, 08:09 — REGNUM  Доллар и евро вечером 8 августа укрепились по отношению к рублю на фоне новостей о введении США новых санкций против России. Курс рубля опустился до уровня 2016 года.

К концу дня доллар дорожал более чем на 2 рубля — до 65,55 рубля, курс евро увеличился почти на 2,5 рубля — до 76,12 рубля.

На снижение рубля повлияла и ситуация на нефтяном рынке. Накануне стоимость барреля нефти опустилась до 72 долларов на фоне данных министерства энергетики США по запасам чёрного золота.

Напомним, 8 августа госдепартамент США анонсировал введение новых антироссийских санкций — якобы за применение Россией нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Читайте подробнее: «Драконовские» и под надуманным предлогом: посольство РФ о санкциях США

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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