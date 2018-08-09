«С позиции наставничества повышение пенсионного возраста целесообразно»

Тюмень, , 08:01 — REGNUM При достижении пенсионного возраста люди ещё способны достаточно серьёзно трудится на благо Родины. Кроме того, присутствует разрыв в поколениях с точки зрения профессионализма. Если исходить с позиции наставничества, с позиции передачи опыта, подрастающему поколению, то повышение пенсионного возраста — момент положительный, заявил корреспонденту ИА REGNUM федеральный спикер Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта в Тюменской области, координатор регионального Центра мониторинга благоустройства городской среды Сергей Соловьев.

Ругают предлагаемую пенсионную реформу очень много, но стоит отметить преимущественные моменты. Проведение пенсионной реформы связано с кадровым наполнением как таковым, особенно в сфере образования и здравоохранения. Здесь возраст играет большое значение, чем старше работник, тем опытнее, и в этом случае повышение пенсионного возраста целесообразно. В России наблюдается нехватка кадров, и за счёт чего их пополнят те, кто критикует предлагаемые изменения в пенсионном законодательстве, ничего конструктивного не предлагают.

«В любом случает процессу по обсуждению пенсионного законодательства, который начался сейчас в обществе в целях благородные и знаковых свершений, без сомнений пришло время. Не нужно уходить в дебри дебатов и затягивать обсуждение, а необходимо вести конструктивный диалог. Внимание в пенсионной реформе продиктовано объективными предпосылками. Рано или поздно этот шаг надо предпринять», — высказал свое мнение Соловьев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»