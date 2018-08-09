Группа UCP продала 50% акций подрядчика «Газпрома»

Москва, , 07:55 — REGNUM Инвестиционная группа Ильи Щербовича UCP продала 50% акций подрядчика «Газпрома» — компании «Стройгазконсалтинг». Об этом 9 августа сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

«Сделка была закрыта в конце июля», — сообщает издание.

Факт совершения сделки подтвердила управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. По её словам, UCP не потеряла на инвестициях в СГК, однако практически не было и дохода.

В «Стройгазконсалтинге» (СГК) комментировать сделку отказались.

Кто именно приобрел акции СГК и какова была сумма сделки, не сообщается. Не исключено, что покупателем выступили структуры Газпромбанка, владеющего второй половиной акций, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 100% пакета акций ПАО «Силовые машины» перешли к ООО «Севергрупп». Сделка заключена с целью деофшоризации российской экономики, «повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», пояснили в компании «Силовые машины».

Читайте также: «Силовые машины» перешли к «Севергрупп»