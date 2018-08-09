Сбербанк выступил партнером Школы цифровой экономики ДВФУ

Владивосток, , 07:32 — REGNUM Одним из партнеров открывшейся на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) школы цифровой экономики выступил Сбербанк, сообщила 9 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что ведущий российский банк начал работать с ДВФУ в рамках программы «Искусственный интеллект и большие данные». По словам главы Сбербанка Германа Грефа, это направление затрагивает все сферы без исключения, а в центре этого «водоворота» оказывается банкинг. Поэтому подготовка специалистов в области больших данных выходит на первый план.

«Сбербанк» и ДВФУ берутся вместе подготовить таких профессионалов, и, вне всякого сомнения, в ближайшие годы они будут самыми востребованными кадрами на рынках цифровой экономики», — сказал Греф.

Добавим, в рамках сотрудничества компании разработали учебный план новой магистерской программы, банк также выступил спонсором при оснащении ДВФУ специальными серверами. Студентам программы будет открыт доступ к datasets «Сбербанка», возможностям создания проектов по реальным кейсам и стажировке IT-подразделениях банка.

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