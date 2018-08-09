Нефть резко упала, почти коснувшись уровня $72

Москва, , 07:18 — REGNUM На торгах ICE 8 августа нефть Brent к 22:00 мск резко упала в цене и фактически коснулась уровня $72 за баррель. Данные министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти не обрадовали рынок. Хотя запасы нефти сократились, но значительно меньше, чем того ожидал рынок (всего на 1,35 млн баррелей против ожиданий сокращения на более чем 3 млн баррелей), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Нефтяной рынок отреагировал соответствующе, снижение стоимости барреля рикошетом ударило по российскому рублю вместе с очередной порцией «санкционных» новостей. Интересно, что индекс доллара DXY сегодня, 9 августа, понизился, нарушив тем самым устойчивые представления об обратно пропорциональной взаимосвязи курса доллара и цены на нефть. Возможно, играет свою негативную роль выход глобальных инвестфондов из валют развивающихся стран и сырьевых фьючерсов в более надежные активы.

В ближайшие дни баррель Brent может торговаться в более широком коридоре $71−72. 9 августа цена барреля Brent может продолжить снижение на общем пессимистичном фоне. Новость о том, что запасы нефти сократились значительно меньше, чем ждал рынок, может отыгрываться в цене черного золота еще несколько дней.

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