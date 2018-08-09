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Объем немецкого экспорта в Саудовскую Аравию продложает снижаться

Экономика

За первое полугодие он едва превысил €3 млрд

Берлин, 9 августа 2018, 07:15 — REGNUM  Немецкая экономика переживает последовательное падение экспорта в Саудовскую Аравию, передает телеканал N-TV 9 августа.

В первое полугодие 2018 года объем экспорта в арабскую страну сократился на 5% и едва превысил €3 млрд, заявил глава внешнеторгового отдела Торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер. В прошлом году экспорт составил €6,6 млрд, а в 2015 достигал €9,9 млрд.

Трайер связывает снижение экспорта с ценами на нефть. Кроме того, этому способствуют политические разногласия между Эр-Риядом и Берлином.

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Экономика Германии
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